دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أفاد موقع صحيفة "الأهرام" الحكومية في مصر بتعرض غواص لهجوم سمكة قرش، الجمعة، في إحدى قرى الساحل الشمالي، بينما نفت السلطات صحة ذلك، قائلة إنه الإصابة كانت بـ"آلة حادة".

كانت "الأهرام" نقلت عن مسؤول صحي في محافظة مطروح قوله إن مستشفى العلمين المركزي، استقبل شخصًا عمره 58 عامًا، من سكان محافظة الإسكندرية المجاورة، ولديه "تهتك في الذراع اليسرى، نتيجة هجوم سمكة قرش عليه، أثناء ممارسته السباحة في إحدى القرى السياحية بسيدي عبد الرحمن، وتم إنقاذه".

لاحقا، نفت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، صحة ما أثير حول إصابة الرجل في هجوم لسمكة قرش، بحسب الأهرام.

وقالت فؤاد إن لجنة من خبراء المحميات والحياة البحرية بالوزارة "أكدت أن المعلومات المؤكدة حول الحادث تفيد بعدم تعرض الغواص لهجمة سمكة قرش، كما قام الأطباء المكلفون بعلاج المصاب بفحص الإصابة وأفادوا أنها ناتجة عن جرح قطعي بآلة حادة وليس بسبب كائن بحري".

وقالت وزارة البيئة إن الساحل الشمالي المطل على البحر المتوسط "آمن ولم يسبق أن تم رصد وقوع حوادث هجوم لأسماك القرش على البشر بنطاقه".

كان مستخدمو الشبكات الاجتماعية قد تناقلوا صورًا، لم يتسن لـCNN بالعربية التحقق من صحتها، للشخص المصاب أظهرت جرحًا غائرًا في ذراعه.

كما جرى تناقل صورة من إشعار منسوب للقرية، التي زُعم أنها شهدت الحادث، ذكرت فيه أن المصاب كان أحد الغطاسين (لايف جارد) المكلفين بحماية المصطافين.

وحسب الإشعار المزعوم، حذّرت القرية روادها من النزول إلى المياه، بعد رؤية "عدد 2 من أسماك القرش".