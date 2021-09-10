دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شكلّت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، لجنة للتحقيق في واقعة أظهرها مقطع فيديو لطبيب أهان خلاله ممرضًا، وطالبه بالسجود لكلبه.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، خالد مجاهد، إن زايد وجهت بتشكيل لجنة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بالوزارة، للتحقيق في واقعة "فيديو الطبيب" داخل أحد المستشفيات التابعة للقطاع الخاص، بعد تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حسبما أفاد موقع صحيفة "الأهرام" الحكومية، الجمعة.

وأضاف "مجاهد" أنه تم إيقاف الطبيب صاحب الواقعة عن العمل، مع وقف العمل في العيادة محل الواقعة داخل المستشفى لحين انتهاء التحقيقات الجارية.

وخلال الساعات الأخيرة، جرى تناقل مقطع فيديو ظهر خلاله طبيب وشخصين آخرين يمسكان بحبل ليقفز ويتخطاه ممرض على ما يبدو كبير السن.

وحسب لقطات الفيديو، التي أثارت حالة من الاستياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عاتب الطبيب الممرض وطالبته بالاعتذار لكلبه والسجود له.