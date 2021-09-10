دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الرئاسة اللبنانية، الجمعة، أن الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي وقّعا مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة في حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وقدم ميقاتي تشكيلة حكومته إلى عون، بعد مرور أكثر من عام على محاولات تشكيل الحكومة، إثر استقالة حكومة رئيس الوزراء حسان دياب في أغسطس/آب عام 2020.

وكان عون قد كلف ميقاتي بتشكيل الحكومة اللبنانية في يوليو/تموز الماضي، بعد اعتذار رئيس الوزراء السابق سعد الحريري إثر خلافات بينه وبين عون حول التشكيل المقترح.

وميقاتي هو ثالث شخصية، بعد الحريري ومصطفى أديب، يكلفها عون بتشكيل الحكومة إثر استقالة حكومة دياب، بعد انفجار مرفأ بيروت، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص.