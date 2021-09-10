دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مساء الخميس، في قصر نيوم، رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بأنه جرى خلال اللقاء "استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين". وحضر اللقاء وزير الدولة السعودي مستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان، ونائب رئيس مجلس الشورى مشعل بن فهم السلمي.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قد أعلنت عن إرجاء زيارة وزير الدفاع لويد أوستن إلى السعودية، التي كانت مقررة يوم الخميس، ضمن جولته بالمنطقة، بسبب "مسائل تتعلق بالجدول الزمني".

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إنه "تم تأجيل زيارة وزير الدفاع إلى المملكة العربية السعودية بسبب مشاكل الجدول الزمني، وهو يتطلع إلى إعادة الجدولة في أقرب فرصة".

وكان نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان قد التقى سلوتسكي وميخائيل بوغدانوف المبعوث الروسي الخاص للشرق الأوسط، في 24 أغسطس/آب الماضي، في موسكو. كما وقع الأمير خالد اتفاقية للتعاون العسكري بين السعودي وروسيا خلال الزيارة.