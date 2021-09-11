دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في المملكة العربية السعودية، شروطًا خاصة بملابس طالباتها، بينها إلزامهن بارتداء الحجاب، حسب منشور جرى تناقله ونشرته وسائل إعلام محلية.

وتضمنت شروط جامعة الإمام ضرورة "أن يكون اللباس محتشمًا، طويلا، ساترًا (تنورة وبلوزة) مع عدم المبالغة في الزي أو الزينة الصباحية".

مع عدم ارتداء العباءة داخل القاعات ومرافق الكلية الداخلية. و"ارتداء الحجاب الشرعي والعباءة في أروقة المدينة الجامعية الخارجية".

إلى جانب عدم حلاقة شعر الرأس أو "الخرم (Piercing) في الحاجب أو اللسان أو الشفاة أو الوجنتين".

ولوحت جامعة الإمام باتخاذ إجراءات خاصة في حق الطالبات المخالفات.

وأثارت الشروط جدلا واسعًا عبر الشبكات الاجتماعية، ونشط وسم #جامعه_الامام_تعود_للصحوه عبر موقع تويتر.

ويقصد بالصحوة تيار إسلامي محافظ ظهر في السعودية إبان حقبة الثمانينات، كان له تأثيراته على أسلوب الحياة في المملكة لفترة طويلة.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2017، قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إن "اتلسعودية والمنطقة كلها انتشر فيها مشروع الصحوة بعد عام 79 لأسباب كثيرة". وحينها تعهد بتدمير الأفكار المتطرفة، مؤكدًا: "سندمرهم ونعيش حياة طبيعية".

وتباينت ردود الفعل تجاه قرارات جامعة الإمام، بين من رحب بالشروط ومن رفضها.

كيف نجمع بين تصريح القيادة والإجتهادات الشخصية من مسؤولين الجامعة ؟! #جامعه_الامام_تعود_للصحوه https://t.co/21BJMwSnzI

من المؤسف أن أشاهد #جامعه_الامام_تعود_للصحوه وتتدخل في لباس بناتنا مع العلم ان هذه حرية شخصية للطالبه وليس للجامعه حق في ذلك طالما أن الطالبه محتشمه سواء ببنطلون او غيره/المضحك بعض فلول الصحوة يقول هذا يتماشى مع رؤية 2030 يارجل لاتحاول الصحوه ماتت وإلى الأبد وصعب تجميل القبيح

إبنتي الطالبه : الجامعه كيان أكاديمي له تشريعاته وأنظمته فأحترمي المكان وقدسية العلم ومكانة التعلم وأعلمي أن الكيانات الأكاديمية أماكن تهذيب وتعليم وبناء وتطوير قدرات فكيف إذا جامعة إسلامية يُحتذى بنهجها في تمثيل الدين وتطبيق تعاليمه؟ #جامعه_الامام_تعود_للصحوه https://t.co/WG65K9yhdh