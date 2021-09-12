دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلقاء القبض على 4 من السجناء الستة الذين فروا من سجن جلبوع الأسبوع الماضي.

وقال بينيت في مستهل جلسته الأسبوعية: "ألقينا حتى الآن القبض على 4 من 6 الإرهابيين الذين فروا من سجن جلبوع والجهود لإعادة الإرهابيين الباقيين إلى السجن مستمرة, أيضا في هذه الأثناء"، حسب قوله.

وأضاف رئيس الحكومة الإسرائيلي قائلا: "إنهم يعملون ليل ونهار منذ أسبوع من أجل إعادة الإرهابيين إلى السجن"، في إطار إشادته بعناصر الأمن الإسرائيلي.

وكانت قد قالت الشرطة الإسرائيلية إنها أعادت إلقاء القبض على اثنين من السجناء الستة الذين فروا من السجن قبل أكثر من أربعة أيام، في عملية هروب استحوذت على اهتمام الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء منذ انتشار نبأ ذلك صباح الاثنين.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي مساء الجمعة السجينين - محمود العارضة ويعقوب القادري - جالسين بشكل منفصل في سيارات الشرطة بينما يقوم الضباط بتأمينهما بعد القبض عليهما.