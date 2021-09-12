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نشر الأحد ، 12 سبتمبر / ايلول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأحد، ثلاثة أوامر ملكية شملت تعيين 3 مسؤولين في مناصب مختلفة وإعفاء مسؤول بارز من منصبه.

وتضمن الأمر الأول إعفاء رئيس الشؤون الخاصة للعاهل السعودي المهندس ناصر بن عبدالرزاق بن يوسف النفيسي من منصبه، وتعيين عبدالعزيز بن إبراهيم بن حمد الفيصل خلفا له.

وسبق أن شغل النفيسي منصب نائب الرئيس لشؤون شركة أرامكو السعودية ومنصب مساعد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمرتبة الممتازة.

وجاء الأمر الملكي الثاني بتعيين المهندس ماجد بن محمد بن إبراهيم المزيد محافظاً للهيئة الوطنية للأمن السيبراني بمرتبة وزير.

وتضمن الأمر الثالث تعيين بدر بن عبدالرحمن بن سليمان القاضي نائباً لوزير الرياضة بالمرتبة الممتازة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.