دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعربت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، الأحد، عن قلقها إزاء تعذيب عامل الإغاثة السعودي المختفي قسرا، عبدالرحمن السدحان، مؤكدة أن الكونغرس سيراقب جلسة الاستئناف الخاصة بقضيته.

وقالت بيلوسي عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "قلقة بشدة إزاء مزاعم التعذيب خلال احتجاز عامل الإغاثة عبدالرحمن السدحان".

وأضافت رئيسة مجلس النواب الأمريكي قائلة في التغريدة نفسها: "يجسد احتجازه استمرارا لإساءة السعودية لحق التعبير"، حسب قولها.

وتابعت بيلوسي قائلة: "سيراقب الكونغرس جلسة الاستئناف الخاصة بعبدالرحمن غدا، وكذلك انتهاكات حقوق الإنسان من جانب النظام"، على حد تعبيرها.

Deeply concerned with allegations of torture in detention of aid worker Abdulrahman al-Sadhan. His sentencing continues Saudi Arabia’s assault on freedom of expression. Congress will monitor Abdulrahman’s appeal hearing tomorrow, as well as all human rights abuses by the regime.

من جانبها، علقت شقيقة السدحان، أريج، على تغريدة بيلوسي بالقول: "شكرا جزيلا لك سيدتي لدعمك واهتمامك المتواصلين بعائلتي وبحقوق الإنسان".

وتابعت السدحان في ردها قائلة: "نحن قلقون جدا بشان سلامة أخي وصحته التي تتدهور تحت التعذيب خلال احتجازه بالسعودية، في الوقت الذي نُحرم فيه من أي اتصال معه"، حسب قولها.

@SpeakerPelosi Thank you so much Madam @SpeakerPelosi for your continuous attention & support for my family and #HumanRights 🙏🏼❤️ We are very worried about my brother’s safety & health, deteriorating under torture in Saudi detention, while we remain completely deprived of any contact with him.

وكانت نشرت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، بيانا حول الحكم الصادر بحق السدحان وسجنه لمدة 20 عاما وفرض منع سفر عليه، واصفة الحكم بـ"الوحشي" وذلك في نيسان/إبريل الماضي.