الإمارات تدرج 38 فردا و15 كيانا على قائمة الإرهاب بينهم مواطنون وأجانب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر مجلس الوزراء الإماراتي، قرارا بإدراج 38 فردًا و15 كيانًا ضمن القائمة المعتمدة في دولة الإمارات المدرج عليها الأشخاص والكيانات والتنظيمات الداعمة للإرهاب، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وذكرت "وام" أن "القرار يطالب الجهات الرقابية كافة بمتابعة وحصر أي أفراد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأي علاقة مالية أو تجارية أو فنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين سارية المفعول في الدولة في أقل من 24 ساعة".

وجاءت القائمة التي نشرتها وكالة الأنباء الإماراتية كالتالي:

1 - أحمد محمد عبدالله محمد الشيبه النعيمي "الإمارات"

2 - محمد صقر يوسف صقر الزعابي "الإمارات"

3 - حمد محمد رحمه حميد الشامسي "الإمارات"

4 - سعيد ناصر سعيد ناصر الطنيجي "الإمارات"

5 - حسن حسين طباجه "لبنان"

6 - أدهم حسين طباجه "لبنان"

7 - محمد أحمد مسعد سعيد "اليمن"

8 - حيدر حبيب على "العراق"

9 - باسم يوسف حسين الشغانبى "العراق"

10 - شريف أحمد شريف باعلوى "اليمن"

11 - مانوج ساباروال او براكاش "الهند"

12 - راشد صالح صالح الجرموزي "اليمن"

13 - نايف ناصر صالح الجرموزي "اليمن"

14 - ذبيح الله عبدالقاهر دوراني "أفغانستان"

15- سليمان صالح سالم عبولان "اليمن"

16 - عادل أحمد سالم عبيد علي بادره "اليمن"

17 - على ناصر عسيري "السعودية"

18 - فضل صالح سالم الطيابي "اليمن"

19 - عاشور عمر عاشور عبيدون "اليمن"

20 - حازم محسن الفرحان "سوريا"

21 - مهدى عزيز اله كياستى "إيران"

22 - فرشاد جعفر حاكم زاده "إيران"

23 - سيد رضا سيد محمد قاسمي "إيران"

24 - محسن حسن كاركرحجت "إيران"

25 - إبراهيم محمود أحمد محمد "إيران"

26 - أسامة حسين دغيم "سوريا"

27 - عبدالرحمن أدو موسى "نيجيريا"

28 - صالح يوسف أدامو "نيجيريا"

29 - بشير علي يوسف "نيجيريا"

30 - محمد إبراهيم عيسى "نيجيريا"

31 - إبراهيم علي الحسن "نيجيريا"

32 - سوراجو أبوبكر محمد "نيجيريا"

33 - علاء عبدالرزاق علي خنفورة "سوريا"

34 - فادي سعيد كمار، "بريطانيا"

35 - وليد كامل عوض "سانت كيتس - نافيس"

36 - خالد وليد عوض "سوريا"

37 - عماد خالق كونداكزى "روسيا"

38 - محمد أيمن تيسير رشيد المراياتى "الأردن"

وجاءت الكيانات التي ضمتها الإمارات لقائمة الإرهاب كالتالي:

1 - شركة اثار الأشعة للتجارة

2 - شركة م ح الحمرية ارزو الدولية

3 - شركة حنان للملاحة

4 - شركة فور كورنرز بتروليوم

5 - شركة ساسكو لوجستيك

6 - شركة الجرموزي للتجارة العامة

7 - شركة الجرموزي للشحن والتخليص

8 - شركة الجرموزي لنقل المواد بالشاحنات الثقيلة والخفيفة

9 - شركة ناصر الجرموزي للتجارة العامة

10 - شركة ناصر الجرموزي للشحن والتخليص

11 - ويف تك للكمبيوتر

12 - ان واي بي أي تريدينج

13 - كى سى ال جنرال تريدنج

14 - مجموعة الانماء

15 - شركة العمقي وإخوانه للصرافة