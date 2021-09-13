دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار رئيس حزب التوحيد العربي اللبناني، والوزير السابق، وئام وهاب، الجدل بسبب تصريح عن "الدعارة" اعتُبر مسيئا للنساء الروسيات والأوكرانيات، قبل أن يوضح حزبه ما قصده وهاب بهذا التصريح.

وقال وهاب في حوار تلفزيوني على قناة "ألجديد" إنه سأل الرئيس ميشال عون عن طبيعة لبنان كبلد، وأضاف: "قلت له إن كنا بلد دعارة فلنجلب 10 آلاف سيدة روسية أو أوكرانية".

وأردف رئيس حزب التوحيد العربي قائلا إن الرئيس اللبناني "ضحك" عندما سمع ما قاله وهاب، الأمر الذي أشار موجة من الاستنكار بر مواقع التواصل الاجتماعي.

اهم ٣ نقاط: وئام وهاب عم يحكي عن الدعارة 🤦🏻‍♂️ سمر بو خليل ما علقت على هالحكي المقرف رئيس الجمهورية ضحك على النكتة 🤷🏻 https://t.co/LsIF2aKbq7

ونتيجة لهذا الجدل، نشر حزب وهاب بيانا قال فيه: "إن ما قصده رئيس الحزب في الموضوع الروسي والأوكراني هو الجمال الروسي والأوكراني وليس أي شيء آخر؛ فنحن من جهتنا نقدّر نضال الروسيات عبر التاريخ في مواجهة الاحتلال النازي وصولاً إلى الحروب التي خاضتها روسيا في سوريا وعلى صعيد كل العالم"، وفقا للبيان.

وأضاف الحزب قائلا: " الروسيات بالنساء من الدرجة الأولى، فهن يستحقنّ إعجابنا وحبّنا وقد تبوأن أعلى المراكز في مؤسسات الدولة والجيش والمجتمع الروسي"، وجاء فيه أيضا: " كل التقدير والاحترام لكل من المرأة الروسية والأوكرانية، وإن تطلب الأمر منا تقديم اعتذار إذا ما كان كلام الوزير وهاب قد فهم في غير قصده، فأقتضى التوضيح" وفقا للبيان.