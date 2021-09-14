دبي، الإمارات العربية المتحدو (CNN) – وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، لقاءه بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بـ"المهم للغاية والجيد جدا"، مؤكدا أنه بحث معه تقوية الروابط بين القاهرة وإسرائيل.

وقال بينيت في مقطع مصور نشره الناطق باسمه للإعلام العربي، أوفير جندلمان، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "لقد أنهيت للتو زيارتي الأولى للرئيس المصري... كان الاجتماع مهما للغاية وجيدا جدا"، حسب قوله.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: "وضعنا في المقام الأول أسس تعميق العلاقات بين الجانبين في المستقبل".

وتابع بينيت قائلا: "ناقشنا مساءل عدة في أطر الدبلوماسية والأمن والاقتصاد"، وأردف: "بالإضافة إلى تعميق العلاقات وتقوية المصالح المشتركة بين البلدين".

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن السلام مع مصر يعتبر حجر أساس في استراتيجية إسرائيل التي تهدف للانفتاح على دول المنطقة.