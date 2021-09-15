السعودية تؤكد التزامها بتحقيق إصلاحات "بعيدة المدى" بشأن تمكين للمرأة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، التزام حكومة بلاده بتحقيق إصلاحات "بعيدة المدى" تتعلق بتعزيز تمكين للمرأة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
وقال المعلمي، في كلمة أمام المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، إن حكومة المملكة "لا تألوا جهدًا في سبيل تسريع عملية تمكين المرأة من حقوقها، وتحقيق مساواة متوازنة وواقعية وعادلة بين رجال ونساء المجتمع السعودي في مختلف المجالات، وعلى جميع المستويات، حيث يأتي ذلك من خلال تعزيز دورهم كشركاء فاعلين في عمليات التنمية الوطنية بهدف تسريع تحقيق رؤية المملكة 2030".
وأكد المعلمي دعم السعودية للخطة الإستراتيجية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة 2022 - 2025، وقال إن "المملكة، تتطلع بكل ثقة وبدعم كامل وحقيقي منها، إلى نجاح الخطة الإستراتيجية القادمة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في تحقيق المزيد من الإنجازات والإصلاحات ضمن هذه النطاقات على وجه التحديد، وحماية النساء من تلك العواقب المدمرة لهن وبالتالي لمجتمعاتهن".
ورحب المعلمي بقرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بتعيين سيما سامي بحوث مديرة تنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة خلال الأربع سنوات المقبلة، مؤكدا "استمرار دعم حكومة المملكة الكامل لها خلال أداء ولايتها لثقتنا الكاملة في قدرتها على قيادة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بحكمة وثبات وتوازن، الأمر الذي تتطلبه هذه الفترة الحاسمة".