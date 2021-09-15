السعودية تؤكد التزامها بتحقيق إصلاحات "بعيدة المدى" بشأن تمكين للمرأة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله ‏المعلمي، التزام حكومة بلاده بتحقيق إصلاحات "بعيدة المدى" تتعلق بتعزيز تمكين للمرأة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.‏

وقال المعلمي، في كلمة أمام المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، إن حكومة المملكة "لا تألوا جهدًا في سبيل تسريع عملية تمكين المرأة من حقوقها، وتحقيق مساواة متوازنة ‏وواقعية وعادلة بين رجال ونساء المجتمع السعودي في مختلف المجالات، وعلى جميع المستويات، ‏حيث يأتي ذلك من خلال تعزيز دورهم كشركاء فاعلين في عمليات التنمية الوطنية بهدف تسريع ‏تحقيق رؤية المملكة 2030".

وأكد المعلمي دعم السعودية للخطة الإستراتيجية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة 2022 - ‏‏2025، وقال إن "المملكة، تتطلع بكل ثقة وبدعم كامل وحقيقي منها، إلى نجاح الخطة الإستراتيجية القادمة ‏لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في تحقيق المزيد من الإنجازات والإصلاحات ضمن هذه النطاقات على ‏وجه التحديد، وحماية النساء من تلك العواقب المدمرة لهن وبالتالي لمجتمعاتهن".‏

ورحب المعلمي بقرار الأمين العام للأمم المتحدة ‏أنطونيو غوتيريش، بتعيين سيما سامي بحوث مديرة تنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة خلال الأربع ‏سنوات المقبلة، مؤكدا "استمرار دعم حكومة المملكة الكامل لها خلال أداء ولايتها لثقتنا ‏الكاملة في قدرتها على قيادة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بحكمة وثبات وتوازن، الأمر الذي تتطلبه هذه ‏الفترة الحاسمة".‏