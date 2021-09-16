دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علّق الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود، على مقطع فيديو أظهر شخصًا يطلق قذيفة "آر بي جي"، لدى وصول صهاريج الوقود الإيراني إلى لبنان، بعد عبورها الحدود مع سوريا الخميس.

ونشر الأمير السعودي مقطع الفيديو في حسابه عبر تويتر، وكتب قائلا: "عنصر من عناصر حزب الله الإرهابي يطلق قذيفة أر بي جي كنوع من الاحتفال، هذه التصرفات تعكس العقلية التي يمتلكها عناصر هذا الحزب".

وتساءل الأمير سطام بن خالد: "هل هذه التصرفات تعكس دولة تبحث عن النهوض أم فوضى عارمة وسلاح يمتلكه الجميع، فلا سيادة للدولة على أمثال هؤلاء من البلطجية (...) في رأيي لبنان انتهى"، حسب قوله.

عنصر من عناصر حزب الله الإرهابي يطلق قذيفة أر بي جي كنوع من الاحتفال, هذه التصرفات تعكس العقلية التي يمتلكها عناصر هذا الحزب, هل هذه التصرفات تعكس دولة تبحث عن النهوض أم فوضى عارمة وسلاح يمتلكه الجميع فلا سيادة للدولة على أمثال هؤلاء من البلطجية والزعران. في رأيي لبنان إنتهت https://t.co/JJPLp0B6B8

وفي وقت سابق الخميس، قالت قناة "المنار" التي يديرها حزب الله، في موقعها على شبكة الإنترنت، إن قوافل صهاريج الوقود الإيراني الذي جلبه حزب الله تم استُعراضها لكسر العقوبات الأمريكية، بعد وصوله إلى سهل البقاع اللبناني.

وأظهر مقطع فيديو آخر نشره موقع "المنار" عشرات الأشخاص في شوارع قرية العين اللبنانية، وهم يرحبون بقافلة ناقلات الوقود.

وأوضحت "المنار" أن القافلة عبرت الحدود اللبنانية من سوريا، بعد وصولها إلى ميناء بانياس. وفي كلمة ألقاها يوم الاثنين، قال زعيم حزب الله، حسن نصر الله، إن الوقود وصل إلى بانياس على متن ناقلة إيرانية.

وأثارت هذه الخطوة في السابق مخاوف بين خصوم حزب الله، بمن فيهم الرئيس السابق سعد الحريري الذي قال إنها قد تدفع لبنان إلى "نزاعات داخلية وخارجية" وتخاطر بوضع البلد الذي يعاني اقتصاديًا تحت وطأة العقوبات.