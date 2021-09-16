أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- فرضت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الخميس، عقوبات على خمسة أفراد يعملون في تركيا "قدموا مجموعة من الخدمات المالية وخدمات تسهيل السفر إلى (تنظيم) القاعدة".

واستهدفت العقوبات مجدي سالم، الذي "يعد أحد الميسرين الرئيسيين لمجموعة من أنشطة القاعدة في تركيا"، وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية.

وأشارت الوزارة إلى أن مجدي سالم محامي مصري يقيم حاليًا في تركيا، وأنه يلعب دورًا بارزًا في الأنشطة المالية للقاعدة.

وقالت الخزانة الأمريكية إن سالم الأمير السابق لحركة الجهاد الإسلامي في مصر.

وشملت العقوبات محمد نصر الدين الغزلاني، مصري الجنسية وميسر مالي مُخضرم للقاعدة مقره تركيا، ويقدم باستخدام التحويلات المالية لدعم التنظيم.

واستخدمت القاعدة حاملي الأموال الموجودين في تركيا، مثل محمد غزلاني، لتسهيل تحويل الأموال نيابة عن القاعدة، بما في ذلك توفير الأموال لعائلات أعضاء القاعدة المسجونين، وفقا لبيان وزارة الخزانة الأمريكية.

وطالبت العقوبات 3 مواطنين أتراك، هم: "نور الدين مصلحان وسيبرايل جوزيل وسونر جورلين"، الذين كان بعضهم على اتصال بالقيادة العليا للقاعدة في سوريا، فيما يشتركون في دورهم كميسرين للقاعدة في داخل تركيا وتهسيل سفر عناصر بالتنظيم.