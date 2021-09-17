دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر بدر العساكر، مدير مكتب ولي العهد السعودي، صورة تجمع الأمير محمد بن سلمان مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ومستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد.

وأوضح بدر العساكر مناسبة التقاط الصورة المنشورة في حسابه عبر تويتر، الجمعة، قائلا إنها كانت على هامش "لقاء ودي أخوي بالبحر الأحمر".

لقاء ودي أخوي بالبحر الأحمر يجمع سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان. https://t.co/2nAUJ8HPM5

وظهر الثلاثة في ملابس رياضية غير رسمية، مرتدين "شورت" وتي شيرت أو قميص قصير الكمين.

وفي 5 يناير/ كانون الثاني، أنهى بيان القمة الخليجية في مدينة العلا في المملكة العربية السعودية، خلافًا اندلع منتصف 2017، بين السعودية والإمارات والبحرين، إضافة إلى مصر، مع قطر. ومنذ ذلك الحين، تبادل قادة هذه الدول الرسائل واللقاءات والزيارات في مناسبات مختلفة.

وأثارت الصورة حالة واسعة النطاق من التفاعل عبر موقع تويتر.

اليوم في البحر الأحمر لقاء ودي يجمع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشيخ تميم بن حمد أمير #قطر ، والشيخ طحنون بن زايد مستشار الأمن الوطني في #الامارات . البحر الأحمر يجمع أبناء الخليج العربي . https://t.co/jiXPn6qyLC

صورة اليوم بإمتياز .. . . الحمدلله دائماً و أبداً https://t.co/UWGHGleMpm