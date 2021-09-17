دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعادت ليبيا وتونس فتح الحدود بينهما، الجمعة، بعد غلق دام أكثر من شهرين على خلفية إجراءات وقائية اتخذتها تونس لمواجهة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وصباح الجمعة، نشرت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الليبية صورًا للحظة فتح منفذ راس جدير الحدودي واستئناف حركة التنقل بين البلدين.

وتعتمد ليبيا إلى حد كبير على تونس في تعويض ضعف أو نقص بعض الخدمات، لا سيما بالنسبة للمؤسسات الاستشفائية.

وأعلنت حكومة الوحدة إعادة فتح الحدود مع تونس، الخميس، بعد مشاورات بين رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة والرئيس التونسي قيس سعيد قبل أيام في تونس.

وتعهد الجانبان بتلبية كافة الاشتراطات الأمنية والصحية لمواجهة جائحة كورونا.

كما أعلنت شركة الخطوط الجوية التونسية استئناف رحلاتها بين مطار قرطاج ومطاري معيتيقة وبنينة في ليبيا، حسب بيان في صفحتها عبر فيسبوك يوم الخميس.