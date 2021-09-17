السعودية.. نشر فيديو لشبان يسكبون مادة سريعة الاشتعال على شخص والشرطة تعلق

الشرق الأوسط
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السعودية.. نشر فيديو لشبان يسكبون مادة سريعة الاشتعال على شخص والشرطة تعلق
Credit: FAYEZ NURELDINE / Staff

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ألقت الشرطة السعودية القبض على 4 أشخاص سكبوا مادة سريعة الاشتعال على شخص بهدف الترويج لحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الأمن العام السعودي بيانا أعلن فيه القبض على 4 أشخاص قاموا بسكب مادة سريعة الاشتعال على شخص آخر وصوروا المقطع بهدف الترويج لحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد الأمن العام أن هذا التصرف يمس بـ"النظام العام المجرم وفق نظام مكافحةجرائم المعلوماتية"، وفق البيان.

وأضاف الأمن العام السعودي بالوقل إن الشرطة ألقت القبض عليهم وأخذت الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وأحالتهم للنيابة العامة.

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