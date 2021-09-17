دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عبد الغني برادار وإبراهيم رئيسي، منى ومحمد الكرد ، هؤلاء بعض الشخصيات الذين تم اختيارهم للنسخة الـ 18من قائمة تايم 100 لعام 2021، وهي القائمة السنوية للأكثر تأثيرًا في العالم.

وشملت اللائحة 100 شخصية تم تصنيفها وفقًا لأقسام متعددة، حيث انضم الأمير هاري وميغان ماركل إلى تصنيف الشخصيات "الأيقونية"، وتضمنت اللائحة أيضًا شخصيات عربية وهم منى ومحمد الكرد، ناشطان فلسطينيان، كما شمل تصنيف الشخصيات "الأيقونية" المحامية الإيرانية نسرين ستوده المدافعة عن حقوق المرأة. وبالنسبة للشخصيات "الرائدة" بحسب التصنيف، انضم فاتح بيرييول وهو تركي الأصل إلى التصنيف، والذي يشغل منصب المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية. وتحت تصنيف الشخصيات "القيادية" شمل التصنيف عبد الغني برادار وهو أحد مؤسسي حركة طالبان، وإبراهيم رئيسي الرئيس الإيراني، ورئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه إلى بعض أبرز الشخصيات حسب تصنيف قائمة تايم 100 لعام 2021.