دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في إمارة أبوظبي، السبت، ألغاء متطلبات فحوصات فيروس كورونا لدخول الإمارة من داخل الدولة، بالإضافة إلى إلغاء السوار الإلكتروني للقادمين من السفر والمخالطين للحالات الإيجابية.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في أبوظبي تعتمد وقف استخدام السوار الإلكتروني للحجر المنزلي للقادمين من السفر والمخالطين لحالة إيجابية، ابتداءً من 19 سبتمبر 2021. ويقتصر استخدام السوار الإلكتروني على الحالات الإيجابية"، حسب قوله.

وأضاف المكتب: "ويأتي القرار مع تعزيز الإجراءات الاحترازية. واعتمدت اللجنة استمرار التقيد بتطبيق الحجر المنزلي وإجراء الفحوصات المطلوبة في مواعيدها بالاعتماد على المسؤولية الذاتية".

وتابع أوظبي الإعلامي: "كما اعتمدت تفعيل الرقابة من خلال الأنظمة الصحية لتعزيز الالتزام بالإجراءات المعتمدة، وتحويل المخالفين إلى النائب العام"، وأضاف: "وحثت اللجنة المواطنين والمقيمين والزوار على الالتزام بالإجراءات الوقائية لضمان حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع والحفاظ على المكتسبات الصحية المحققة وتعزيز التعافي المستدام في الدولة".

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، تغريدة جاء فيها: "لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في أبوظبي تحدّث إجراءات الدخول إلى إمارة أبوظبي من داخل الدولة، وتعتمد إلغاء متطلبات فحوصات كوفيد-19 للدخول، ابتداءً من 19 سبتمبر 2021".

لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في أبوظبي تحدّث إجراءات الدخول إلى إمارة أبوظبي من داخل الدولة، وتعتمد إلغاء متطلبات فحوصات كوفيد-19 للدخول، ابتداءً من 19 سبتمبر 2021. #سلامة_المجتمع_مسؤولية_الجميع https://t.co/ZUmSraLp5L

وتابع المكتب: "يأتي ذلك بعد الإعلان عن تحقيق خفض نسب الإصابة بفيروس كوفيد-19 إلى 0.2% من إجمالي الفحوصات في الإمارة، وتطبيق نظام المرور الأخضر للدخول إلى بعض الأماكن العامة"، وفقا ما كتب.

وأضاف المكتب الإعلامي لأبوظبي: "اللجنة ستواصل مراقبة الوضع الوبائي، وتحث المواطنين والمقيمين والزوار على الالتزام بالإجراءات الاحترازية حرصاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع وحفاظاً على المكتسبات الصحية المحققة لتعزيز التعافي المستدام في الدولة"، حسب تعبيره.

وكانت قد فرضت أبوظبي إجراء فحص فيروس كورونا قبل الدخول إلى الإمارة من الإمارات الأخرى ونظمت نقطة تفتيش بين أبوظبي ودبي حيث كان يُفرض إظهار فحص PCR سلبي على برنامج الحصن.

يذكر أن الإمارات سجلت 521 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجمعة، في حصيلة تؤشر إلى انخفاض ملحوظ في الإصابات اليومية.