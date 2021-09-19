اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر وإسرائيل.. فما الذي دار فيه؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أجرى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اتصالا هاتفيا بنظيره الإسرائيلي، يائير لابيد، الأحد، أكد فيه على ضرورة إحياء المسار التفاوضي بين الفلسطينيين والإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، أن شكري أجرى اتصالا هاتفيا بلابيد تطرق خلاله إلى "الموقف المصري مؤكداً على ضرورة إحياء مسار تفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وضرورة خلق أُفق سياسي بالتوازي مع مناخ مستقر يضمن ذلك، وعلى نحو يُرسخ ركائز الاستقرار في المنطقة ويُجنبها موجات التصعيد والتوتر"، حسب قوله.

وأضاف حافظ قائلا إن وزير الخارجية المصري أكد لنظيره الإسرائيلي أن "مصر مستمرة في جهودها الحثيثة" لدفع عملية التفاوض بين إسرائيل والفلسطينيين.

وتطرق الجانبان إلى إعادة الإعمار وتقديم المساعدات والدعم التنموي للأراضي الفلسطينية بالتنسيق مع السلطة "الوطنية الفلسطينية" في إطار تخفيف الحمل عن كاهل العب الفلسطيني، وفقا للمتحدث باسم الخارجية.