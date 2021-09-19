بعد تصريحه لـCNN عن الوقود الإيراني.. طهران ترد على ميقاتي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ردت وزارة الخارجية الإيرانية، الاحد، على تصريح رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي بشأن شحنات الوقود الإيراني إلى لبنان عن طريق جماعة "حزب الله"، واصفة ما جرى بأنه "صفقة تجارية".

وفي مقابلة مع شبكة CNN، السبت، قال رئيس الوزراء اللبناني عن إدخال الوقود الإيراني إلى بلاده من سوريا بواسطة حزب الله يعد انتقاصا من سيادة لبنان، مضيفا أنه يسعى إلى حل ذلك بطريقة "هادئة جدا"، كما استبعد أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات على الحكومة اللبنانية بسبب شحنات الوقود الإيرانية، مؤكدا أن الحكومة لم توافق عليها أو تطلبها.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، الأحد، إن "ما جرى هو صفقة تجارية بطلب من تجار لبنانيين وهي صفقة عادية لا تحمل أي طابع للتدخل في الشأن اللبناني"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "إذا رغبت الحكومة اللبنانية بشراء الوقود الإيراني لحل مشاكل شعبها فإن طهران مستعدة للتعاون معها". وتابع بالقول: ""المهم بالنسبة لإيران هو تحقق السلام والاستقرار في لبنان، وطهران تقدم كل ما من شأنه أن يمكن الحكومة اللبنانية من النجاح في هذا المجال".

وكان حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله قد أعلن، الأسبوع الماضي أنه سيتم بيع المحروقات الإيرانية للبنانيين "بأقل من سعر التكلفة"، واصفا ذلك بأنه "مساندة وهدية من قبل إيران ومن قبل حزب الله".