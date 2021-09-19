العراق.. الأمن يحبط هجوما على زوار "أربعينية الإمام الحسين" في كربلاء

الشرق الأوسط
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العراق.. الأمن يحبط هجوما على زوار "أربعينية الإمام الحسين" في كربلاء
Credit: John Moore / Staff

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق إحباط هجوم كان سيستهدف زوار "أربعينية الإمام الحسين" في كربلاء.

وقال الإعلام الأمني عبر صفحته على موقع تويتر: "تواصل وكاله الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية جهودها لتامين طريق زوار اربعينية الامام الحسين عليه السلام، ومن خلال عملية نوعية ومعلومات استباقية دقيقة، تمكنت وكالة الاستخبارات من احباط عملية استهداف الزائرين بعد تكثيف العمل والمتابعة المستمرة والجهد الفني".

وأضافت الخلية قائلة في تغريدة أخرى: "والذي تمكنت فيه رجال الوكالة من ضبط حزامين ناسفين وعبوة ناسفة كانت معدة للتفجير لاستهداف مسيرة الزوار الى مدينة كربلاء المقدسة، حيث تم ضبطها شمالي محافظة بابل"، حسب قوله.

وتابع الإعلام الأمني: "وتجدد الوكالة العهد الذي قطعته على نفسها في ان تكون دائما العين الساهرة واليد الضاربة التي تطال عصابات داعش الارهابية في اي وقت وفي اي مكان"، حسب قولها.

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