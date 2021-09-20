رئيس إيران يوجه رسالة شكر لخليفة بن زايد ويأمل بتنمية علاقات البلدين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الشكر لنظيره الإماراتي، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، على تهنئته بمناسبة انتخابه رئيسا للبلاد وأعرب عن أمله في توطيد العلاقات بين البلدين، وفقا لوكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وأشارت وام إلى أن رسالة الشكر من رئيسي جاءت ردا هلى تهنئة الشيخ خليفة له بتنصيبه رئيسا لإيران.

وأعرب الرئيس الإيراني عن أمله بتنمية العلاقات بين طهران وأبوظبي وخصوصا فيما يخص الشق الاقتصادي منها نظرا لما يملكه البلدان من إمكانيات اقتصادية كبيرة.

وجاء في الخبر الذي نشرته الوكالة أن الرئيس الإيراني عبر عن "تقديره واحترامه" لما تضمنته رسالة الرئيس الإماراتي متمنيا له دوام الصحة والعافية.