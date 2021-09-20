البرلمان اللبناني يمنح الثقة لحكومة ميقاتي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- صوت البرلمان اللبناني، مساء الاثنين، على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، بموافقة 85 نائبا، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وجاء التصويت في جلسة مسائية بقصر اليونسكو بعدما أدى انقطاع التيار الكهربائي، خلال جلسة الظهر، إلى تأجيل تصويت البرلمان على الثقة في حكومة ميقاتي.

وقرر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري رفع الجلسة العامة للبرلمان إلى جلسة مسائية، لمتابعة مناقشة البيان الوزاري ومنح الثقة للحكومة.

وخلال إلقاء رئيس الوزراء اللبناني الجديد نجيب ميقاتي خطابه السياسي أمام البرلمان، في جلسة الظهيرة، قاطعه بري طالبًا منه الإسراع في خطابه لأن "وضع الكهرباء غير مضمون".

وستكون الحكومة الجديدة منشغلة بحل أزمة مالية نجمت عن سوء إدارة المسؤولين والسياسيين السابقين. وتسبب الانهيار الاقتصادي في لبنان في انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة ونفاد الوقود، بما في ذلك الديزل، الذي يستخدم لتشغيل المولدات الاحتياطية.