بيروت، لبنان (CNN)-- أدى انقطاع التيار الكهربائي إلى تأخير تصويت البرلمان اللبناني على الثقة في الحكومة الجديدة، الاثنين، بعدما اجتمع أعضاء البرلمان في قصر اليونسكو بالعاصمة بيروت للتصويت على تشكيل الحكومة الأولى منذ أكثر من عام.

وقرر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري رفع الجلسة العامة للبرلمان إلى الساعة الخامسة والنصف مساء بالتوقيت المحلي لبيروت، لمتابعة مناقشة البيان الوزاري ومنح الثقة للحكومة.

وألقى رئيس الوزراء اللبناني الجديد نجيب ميقاتي خطابه السياسي أمام البرلمان، الاثنين، قبيل جلسة التصويت، وقاطعه بري طالبًا منه الإسراع في خطابه لأن "وضع الكهرباء غير مضمون".

وستكون الحكومة الجديدة منشغلة بحل أزمة مالية نجمت عن سوء إدارة المسؤولين والسياسيين السابقين. وتسبب الانهيار الاقتصادي في لبنان في انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة ونفاد الوقود، بما في ذلك الديزل، الذي يستخدم لتشغيل المولدات الاحتياطية.