السعودية.. الحرس الوطني ينشر قصة مستوحاة من أحداث حقيقية في اليمن وأمير يطالب بأفلام ومسلسلات

الشرق الأوسط
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السعودية.. الحرس الوطني ينشر قصة مستوحاة من أحداث حقيقية في اليمن وأمير يطالب بأفلام ومسلسلات
Credit: ABDULLAH AL-QADRY / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشرت وزارة الحرس الوطني السعودي مقطع فيديو يُظهر مشهدا تمثيليا يروي قصة جنديين سعوديين في اليمن، وقد علق عليها أمير سعودي مطالبا بإنتاج أفلام ومسلسلات حول "تضحيات" الجيش السعودي في اليمن.

وعرضت الوزارة مقطع فيديو مدته 5 دقائق تقريبا يروي قصة مقتل أحد الجنود السعوديين روغبة زملائه في الجيش بأخذ الثأر من قتلته في اليمن.

وعلق الأمير سطام بن خالد آل سعود على المقطع قائلا: "عمل جبار اتمنى نشوف افلام و مسلسلات عن تضحيات و بطولات قواتنا المسلحة و الحرس الوطني والامن العام الله يحفظ ولاة امرنا و جنودنا و شعبنا"، حسب قوله.

وكانت السعودية قد قادت تحالفا في اليمن لمواجهة جماعة أنصار الله الحوثي عام 2015، ولا تزال الحملة العسكرية والاشتباكات قائمة بين الجانبين.

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