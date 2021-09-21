أمير قطر يستقبل بوريس جونسون على هامش أعمال الدورة 76 للجمعية العمومية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في مقر الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة على هامش انعقاد الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية الثلاثاء.

وبحث الجانبان "علاقات التعاون والصداقة بين البلدين، وأوجه تنميتها وتطويرها في جميع المجالات"، وناقشا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها التطورات في أفغانستان، وفقا للوكالة القطرية.

وشكر جونسون وأعرب عن تقديره لدور قطر في إجلاء المواطنين البريطانيين من أفغانستان بعد استيلاء طالبان على الحكم، والدعم الذي قدمته الدوحة لما يُعرف بـ"عملية السلام الأفغانية".

ويأتي هذا اللقاء في ظل بوادر أزمة دبلوماسية بين بريطانيا وفرنسا على خلفية صفقة الغواصات بين لندن وأستراليا والتي اعتبرتها باريس "طعنة في الظهر"، ومن المرجح أن تطغى هذه القضية على أعمال الدورة الـ76 للجمعية العمومية للأمم المتحدة الثلاثاء.

من جانبه، كان قد ظهر أمير قطر في صورة وُصفت بـ"الأخوية" مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومستشار الأمن الوطني في الإمارات، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مؤخرا، في صورة اعتُبرت أنها نهاية للأزمة الخليجية التي استمرت 4 سنوات.