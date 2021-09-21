دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، إن "إعلان العلا" الصادر عن القمة الخليجية في المملكة العربية السعودية كان تجسيدًا لمبدأ حل الخلاف بالحوار.

وأوضح أمير قطر، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء: "أتى إعلان العلا الذي صدر عن قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي تجسيداً لمبدأ حل الخلافات بالحوار القائم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، ونحن واثقون من ترسيخ هذا التوافق الذي حصل بين الأشقاء".

حضرة صاحب السمو : أتى إعلان العلا الذي صدر عن قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في شهر يناير الماضي تجسيداً لمبدأ حل الخلافات بالحوار القائم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، ونحن واثقون من ترسيخ هذا التوافق الذي حصل بين الأشقاء #تلفزيون_قطر https://t.co/0UZ8qugPzJ

وأكد الشيخ تميم بن حمد أنه "لا حل للخلافات والاختلافات في وجهات النظر مع إيران إلا بالحوار العقلاني على أساس الاحترام المتبادل، وينطبق ذلك على مسألة العودة للاتفاق النووي مع إيران، ولا أعتقد أنه يتوفر لدى أحد بديل لهذه المقاربة، بمن في ذلك من يعارضون العودة إلى الاتفاق".

واعتبر أمير قطر أنه "من الضروري تجنب الانزلاق نحو التطرف المضاد، ولا يعقل أن تفرض دول كبرى على دول أخرى شكل النظام بقوة السلاح".

وشدّد "على ضرورة فصل مسار المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان عن الخلافات السياسية"، داعيًا المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة ومواصلة الحوار مع طالبان.

وقال الشيخ تميم بن حمد إن "المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية تحقيق تسوية سلمية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية".

من ناحية أخرى، قال أمير قطر إن بلاده تتطلع إلى افتتاح بيت الأمم المتحدة في الدوحة قريبًا. ومن المقرر أن يضم مكاتب تمثيلية لعدد من بعثات وأجهزة الأمم المتحدة.

وفي حين أكد ضرورة ألا يدير العالم ظهره إلى الأزمة السورية، حسب تعبيره، دعا إلى حل الأزمة في اليمن انطلاقا من المبادرة الخليجية.