وفاة محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع المصري السابق عن 85 عاما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت الرئاسة المصرية وفاة وزير الدفاع السابق، محمد حسين طنطاوي، عن عمر يناهز 85 عاما، الثلاثاء، وأعرب الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي عن تعازيه لأسرته ومواساته لها.

ونشر المتحدث باسم الرئاسة المصرية الخبر عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، وجاء في بيان النعي: " فقدت مصر رجلا من أخلص ابناءها وأحد رموزها العسكرية الذي وهب حياته لخدمة وطنه لأكثر من نصف قرن .. المغفور له المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة و وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق"، حسب قوله.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة المصرية وصفا طنطاوي بالقول: "بطلاً … من ابطال حرب اكتوبر المجيدة ساهم خلالها في صناعة اعظم الامجاد والبطولات التي سُجلت بحروف من نور في التاريخ المصري"، وتابع قائلا عنه: "قائداً… ورجل دولة تولى مسؤولية إدارة دفة البلاد في فترة غاية في الصعوبة تصدي خلالها بحكمة واقتدار للمخاطر المحدقة التي احاطت بمصر"، على حد تعبيره.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية إلى أن " الرئيس عبد الفتاح السيسى، إذ ينعي للأمة رجلاً كانت له صفات الابطال، فأنه يعرب باسمه وباسم شعب مصر وحكومتها عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الراحل المشير محمد حسين طنطاوى، ويدعو المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته جزاء صالح اعماله للوطن"، وفقا للبيان.

ويثعد طنطاوي من أبرز رجالات الجيش في تاريخ مصر المعاصر، وظهر دوره بشكل كبير بعد ما يُعرف بـ"ثورة 25 يناير" إذ كان له دور كبير في نقل السلطة بعد تنحي الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك.