دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ألقت السلطات السعودية القبض على فتاة ظهرت في مقطع فيديو وهي تطلق النار من مسدس في أحد أحياء المدينة المنورة.

وقال بيان للمتحدث باسم شرطة منطقة المدينة المنورة، المقدم حسين القحطاني، الثلاثاء، إن المتابعة الأمنية أسفرت عن تحديد هوية الفتاة وشخص آخر وثق الواقعة ونشرها.

وأوضح المتحدث أنه تبين أنهما مواطنان سعوديان في العقدين الثاني والثالث من العمر.

كما ألقت الشرطة السعودية القبض على مواطن وفتاة من الجنسية اليمنية عُثر بحوزتهما على السلاح المستخدم ومواد مخدرة، وفقا للبيان، الذي أشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.