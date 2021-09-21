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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت القوات المسلحة السودانية، الثلاثاء، إحباط محاولة انقلاب وأكدت أن الأوضاع باتت تحت السيطرة، واعتقلت المنفذين والتحقيق جار معهم.

وكشفت ثلاثة مصادر عسكرية لـCNN أن 40 ضابطا اعتُقلوا على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة، بعد أن حاولوا السيطرة على مبنى الإذاعة والتلفزيون ومبنى القيادة العامة للجيش.

وانتشر الجيش السوداني في شوارع العاصمة السودانية، الخرطوم، ومن المتوقع أن يصدر الجيش بيانا بشان إحباط المحاولة في وقت لاحق الثلاثاء.

وقال المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة، الطاهر أبو هاجه، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية الرسمية: "القوات المسلحه احبطت المحاوله الإنقلابيه والأوضاع تحت السيطره تماما"، حسب قوله.

وأكدت الوكالة في تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر أن القوات المسلحة السودانية اعتقلت منفذي الانقلاب الفاشل وتجري تحقيقا معهم وأشار الجيش إلى أنه سيكشف المزيد من التفاصيل فور الحصول عليها.

من جانبه، صرح مصدر في الحكومة السودانية قائلا إن الأجهزة الأمنية والعسكرية أفشلت محاولة انقلاب وتم اعتقال جميع "المتورطين" ويجري التحقيق معهم، حسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

ولم تتضح هوية منفذي محاولة الانقلاب الفاشلة بعد، وسط تقارير إعلامية، لا يمكن لـCNN التأكد منها بشكل مستقل، بأن المنفذين من أتباع النظام السابق.