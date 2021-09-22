دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- التقى وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، نظرائه من ممثلي السعودية والكويت ومصر والأردن وقطر والاتحاد الأوروبي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا).

وعُقد اللقاء حول العراق مع ممثلي الدول المشاركة في مؤتمر بغداد الأخير، في مقر البعثة العراقية في نيويورك على هامش أعمال الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكر وزير الخارجية الإيراني أن بلاده "تؤكد دائمًا أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بحاجة إلى ترتيبات أمنية نابعة من داخل دول المنطقة".

وفي بيان للخارجية الإيرانية، قال عبد اللهيان: "يُظهر تاریخ وواقع السنوات الـ 100 الماضیة فی منطقة غرب آسیا أن المتغیرات الأجنبیة کانت العقبة الرئیسیة أمام التقارب، وبالتالي الافتقار إلى التنمیة المستدامة"، حسب بيان للخارجية الإيرانية.

واعتبر عبد اللهيان مؤتمر بغداد خطوة مهمة لدعم السلام والتنمية في المنطقة، لافتا أن أولوية الحكومة الإيرانية الجديدة هي تعزيز وتنمية العلاقات مع دول الجوار والمنطقة.