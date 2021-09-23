دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه يأمل أن تسود الصداقة علاقات بلاده مع الولايات المتحدة بدلا من "الخصومة"، حسبما أوردت وكالة الأناضول التركية.

أردوغان أدلى بتصريحات صحفية من "البيت التركي" في نيويورك، الخميس، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال أردوغان: "ما نتمناه هو أن تسود الصداقة علاقاتنا مع الولايات المتحدة عوضًا عن الخصومة، كوننا حليفين في الناتو".

وأضاف: "عملت بشكل جيد مع (الرؤساء السابقين) جورج بوش الابن و(باراك) أوباما و(دونالد) ترامب، لكن لا أستطيع القول إن بداية عملنا مع (جو) بايدن كانت جيدة".

وذكر الرئيس التركي أن "بايدن بدأ في نقل الأسلحة والذخائر والمعدات إلى التنظيمات الإرهابية (في سوريا)، وأن تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي وهي تشاهد ذلك"، بحسب الأناضول.

وأعرب أردوغان عن استيائه من قرار الولايات المتحدة عدم بيع تركيا مقاتلات F-35، قائلا: "نتصرف بصدق وموقفنا صادق لكن الولايات المتحدة للأسف لم تتصرف كذلك".

كما رفض الضغوط الأمريكية على تركيا بسبب شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية اس 400.

وقال الرئيس التركي: "ليس من الممكن أن نقبل الضغوطات علينا بملف S-400، بالنسبة إلينا انتهت القضية ولا يمكننا أن نتراجع خطوة واحدة إلى الوراء. أمريكا تحتاج إلى وضع هذا الأمر بالمكان المناسب في العلاقات والدبلوماسية الدولية".

وأجرت تركيا أولى اختبارات لمنظومة اس 400 الروسية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وسط اعتراضات أمريكية.