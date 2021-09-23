إيران: محادثات جيدة مع السعودية حول قضايا ثنائية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أكد سعيد خطيب زادة، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية على إجراء بلاده محادثات مع المملكة العربية السعودية خلال الأشهر القليلة الماضية وصفها بـ"الجيدة".

وأضاف المتحدث وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: "أجرينا عدة جولات من المحادثات مع الحكومة السعودية في بغداد خلال الأشهر القليلة الماضية"، لافتا إلى أن "التقدم في المحادثات بشأن أمن الخليج الفارسي كان جادا للغاية".

وتابع قائلا: "هذه المحادثات لم تتوقف أبدا وبعد تولي حكومة السيد رئيسي مهامها تم تبادل الرسائل على المستوى المناسب.. نعتقد أنه إذا أولت حكومة المملكة العربية السعودية اهتماما جادا برسالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأن حل المشكلات في المنطقة يكمن داخل المنطقة نفسها، وأنه يجب أن نتوصل إلى آلية إقليمية شاملة، حينها يمكن أن تكون لدينا علاقة مستقرة وجيدة بين البلدين المهمين في المنطقة، وهما إيران والسعودية".

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد قال في كلمة المملكة أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، الأربعاء إن "إيران جارتنا ونأمل أن تؤدي محادثاتنا مع هذا البلد إلى بناء الثقة".