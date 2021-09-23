التحالف يعرض لحظة استهداف "زورق حوثي مفخخ" في اليمن

لماذا رفض الحوثيون مبادرة السعودية لوقف إطلاق النار في اليمن؟

الحوثيون يصعّدون هجماتهم ضد السعودية.. وأمير سعودي يشير إلى وجود أمل

وزير خارجية السعودية لـCNN: لا يوجد حصار في الحديدة.. والحوثيون لا يلتزمون باتفاقية ستوكهولم

لأول مرة هذا العام.. 4 ناقلات نفط ترسو في ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر تحالف "دعم الشرعية" الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، مقطع فيديو يظهر لحظة استهداف زورق مفخخ تابع لجماعة الحوثي في اليمن.

#قيادة_القوات_المشتركة_للتحالف تعرض لقطات توثِّق عملية استهداف وتدمير زورقين مفخّخين يتبعان للميليشيا الحوثية الإرهابية مساء أمس الاثنين بمنطقة الصليف بمحافظة الحديدة. #واس_عام https://t.co/i0Q1RNXfSg

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية مقطع الفيديو بتعليق جاء فيه: "قيادة القوات المشتركة للتحالف تعرض لقطات توثِّق عملية استهداف وتدمير زورقين مفخّخين يتبعان للميليشيا الحوثية الإرهابية مساء أمس الاثنين بمنطقة الصليف بمحافظة الحديدة".

وأوضح التحالف أن "عملية تدمير الزورقين تمت بعد مراقبة استخبارية دقيقة للنشاط العدائي وقبل تنفيذ عملية الهجوم الوشيك من قبل الميليشيا الحوثية لاستهداف طرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".

وسبق للتحالف أن أعلن عن إحباط محاولة للهجوم على سفينة تجارية سعودية بطائرة مٌسيرة، متهما جماعة الحوثي في اليمن بالاستمرار "في تهديد الملاحة البحرية جنوب البحر الأحمر بدعم من إيران".