اليوم الوطني الـ91.. صور السعودية قبل وبعد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—يحتفل السعوديون، الخميس، باليوم الوطني الـ91 الذي يأتي في الـ23 من سبتمبر/ أيلول، وذلك تخليدا لإعلان الملك المؤسس، عبدالعزيز آل سعود توحيد البلاد.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية سلسلة تغريدات تظهر صورا نادرة للمملكة قبل وبعد في هذه الذكرى.

ويذكر أن اليوم الوطني هو اليوم الذي أطلق فيه الملك المؤسس اسم "المملكة العربية السعودية" على أرجاء البلاد، بعد جهود استمرت 32 عامًا، أرسى خلالها "قواعد هذا البنيان على هدى كتاب الله الكريم وسنة رسوله الأمين - صلى الله عليه وسلم - سائرًا في ذلك على نهج أسلافه من آل سعود"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأشارت الوكالة السعودية إلى أنه بهذا التاريخ "نشأت دولةً فتيةً تزهو بتطبيق شرع الإسلام، وتصدح بتعاليمه السمحة وقيمه الإنسانية في كل أصقاع الدنيا ناشرةً السلام والخير والدعوة المباركة باحثةً عن العلم والتطور سائرةً بخطى حثيثة نحو غدٍ أفضل لشعبها وللأمة الإسلامية والعالم أجمع.. ويستذكر السعوديون يومًا مجيدًا أضحى فيه الإنسان السعودي شامخًا يعتز بدينه ووطنيته تحت ظل حكومة راشدة جعلته أول أهدافها نحو تطويره وتمكينه ليرتقي بين شعوب العالم بكل فخر وعزة، حاملاً لقب المواطن السعودي".