أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الجمعة، إن إيران تخطط للعودة إلى المفاوضات بشأن برنامجها النووي "قريبًا جدًا".

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن عبد اللهيان: "لقد تحدثنا إلى أطراف مختلفة بشكل فردي وثنائي، وقلنا لهم ... ستتم مناقشة الاتفاقية النووية على طاولة المفاوضات بعد أن تكمل إيران دراسة وتقييم ملف الاتفاق النووي".

وقال: "لن نتفاوض مع أعضاء مجموعة 4 + 1 في الوقت الحالي"، في إشارة إلى المحادثات بين إيران والأعضاء المتبقين في الاتفاق النووي لعام 2015 - الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة.

واجتمعت المجموعة والاتحاد الأوروبي عدة مرات في فيينا في أبريل/ نيسان للعمل على إنقاذ الاتفاق الذي تم توقيعه في 2015 بهدف تعليق الاتفاق النووي الإيراني مؤقتًا مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.

في عهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق في مايو/ أيار 2018، ومع ذلك كان هناك وفد في فيينا للتفاوض بشكل غير مباشر مع إيران.

توقفت المحادثات بين أعضاء خطة العمل المشتركة الشاملة مؤقتًا منذ الاجتماع الأخير في يونيو/ حزيران، إلى أن يتم تشكيل حكومة بقيادة الرئيس الإيراني المنتخب حديثًا إبراهيم رئيسي.

وأكدت طهران مرارًا أن الولايات المتحدة يجب أن ترفع جميع العقوبات التي كانت في عهد ترامب قبل أن تتوقف عن انتهاك التزاماتها بموجب الاتفاق.