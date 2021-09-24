دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثارت وقائع تحرش مزعومة في السعودية خلال اليوم الوطني الـ91 للمملكة، حالة من الجدل على نطاق واسع بعد يوم من احتفالات كبيرة.

وحظيت احتفالات اليوم الوطني في السعودية باهتمام كبير من السعوديين، ونُظمت فعاليات مختلفة في العاصمة الرياض والعديد من المدن.

ومساء الخميس، كانت هناك عروض الألعاب النارية وسط تجمعات كبيرة للمواطنين في الشوارع والمقاصد التجارية والترفيهية الكبيرة.

وتناقل سعوديون مقاطع فيديو، لم يتسن لـCNN بالعربية التأكد من صحتها، أظهرت بوضوح تعرض العديد من النساء والفتيات للاعتداء والتحرش الجنسي.

من جانبه، تفاعل وزير الداخلية السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سعود، مع تغريدة للكاتب في صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، سلمان الدوسري.

ووضع وزير الداخلية علامة إعجاب أو تأييد لما كتبه الدوسري عندما قال: "الخطر ليس في سلوكيات فردية شاذة تحدث في #اليوم_الوطني_السعودي، فهذه يقف لها القانون بصرامة تحت طائلة قانون التحرش أو الذوق العام.. الخطر الحقيقي في من يستغل تلك السلوكيات ليقتل فرحة وطن...".

وفي تويتر، نشط وسمي "#متحرشين_اليوم_الوطني" و"#تم_القبض"، والأخير وسم اعتاد السعوديون التغريد عبره عندما يجري القبض على من يقوم مخالفات محددة.

واحتوت تدوينات المغردين عبر الوسمين لقطات من وقائع التحرش، فيما عمت حالة من الاستياء لما حدث، وسط مطالب بمعاقبة مرتكبي ذلك.

وسبق أن تعاملت السلطات السعودية على نحو حازم مع أشخاص قالت إنهم تورطوا في وقائع تحرش أو مضايقات للنساء.