علاء مبارك يعلق على "حقيقة الخلاف" بين أسرته والمشير طنطاوي: "هبل وهري"

الشرق الأوسط
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صورة أرشيفية لطنطاوي بميدان التحرير في 4 فبراير 2011 قبل أيام من تنحي مبارك
صورة أرشيفية لطنطاوي بميدان التحرير في 4 فبراير 2011 قبل أيام من تنحي مبارك في 11 فبرايرCredit: GettyImages

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، ادعاءات وجود خلاف بين أسرة مبارك ووزير الدفاع المصري الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي، الذي توفي، الثلاثاء الماضي، بأنه "كلام هبل وهري".

وجاء تعليق علاء مبارك، عبر حسابه على موقع تويتر، على فيديو للإعلامي المصري جابر القرموطي بعنوان "حقيقة الخلاف بين أسرة الرئيس مبارك والمشير طنطاوي"، إذ نفى القرموطي في الفيديو وجود أي خلافات.

وقال علاء مبارك معلقا: "مساء الخير أستاذ جابر فعلاً كلام هبل وهري مالوش أي ستين لزمة، تحياتي لك".

وكان القرموطي يتحدث في الفيديو عن أبرز الموضوعات التي تناولتها الصحف الصادرة الخميس الماضي، والمقالات عن رحيل المشير طنطاوي والإشادات بدوره.

وعلق القرموطي على علاقة عائلة مبارك بالمشير طنطاوي وقال إن جمال مبارك ذهب للعزاء، مضيفا: "فكرة أن علاء مبارك معزاش ممكن يكون عنده عذر أو في مشكلة بالنسبة له". وتابع: "آخر تويتة لعلاء مبارك من حوالي 23- 22 يوم، فنلتمس العذر له".

ووصف القرموطي الكلام بأن علاء "إخوان مبيحبش طنطاوي لأنه أخد السلطة من أبوه" بأنه "كلام هبل". وقال إن "علاء مبارك والمشير طنطاوي التقوا في وفاة الرئيس الراحل حسني مبارك، وكذلك في فرح ابن شوقي غريب، التقوا الثلاثة جمال وعلاء مبارك والمشير الراحل".

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وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الذي تقدم جنازة المشير طنطاوي وأعلن الحداد الرسمي، قد دافع عن دور المشير طنطاوي عقب ثورة 25 يناير التي أطاحت بحكم مبارك، وقيادة مصر خلال المرحلة الانتقالية، إلى أن سلم المجلس العسكري السلطة بعد الانتخابات التي فاز بها الرئيس الراحل محمد مرسي في 2012.

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