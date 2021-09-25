دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات السعودية، السبت، إلقائها القبض على عدد من المتورطين في حوادث تحرش وقعت على هامش احتفالات اليوم الوطني الـ91 للمملكة، الخميس الماضي.

ونشرت مديرية الأمن العام السعودي صورًا لعدد ممن ألقت القبض عليهم، أحد تحرش بفتاة في أحد المنتزهات بالطائف.

إلى جانب القبض على 29 شخصًا كانوا يضايقون برمي عبوات بلاستيكية عليهم.

وأشارت إلى أنها ألقت القبض أيضًا على مقيم مصري الجنسية بتهمة التحرش بالنساء في محافظة جدة.

في قبضة رجال الأمن . #تم_القبض https://t.co/rMqh2efNc5

كانت وقائع التحرش التي حدثت خلال اليوم الوطني قد أثارت حالة من الجدل واسعة النطاق. وتناقل سعوديون مقاطع فيديو تعرض العديد من النساء للاعتداء والتحرش الجنسي.