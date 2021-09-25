السعودية.. القبض على مصري بتهمة التحرش بالنساء في جدة

الشرق الأوسط
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صورة أرشيفية
Credit: Sean Gallup/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات السعودية، السبت، القبض على مقيم بتهمة التحرش بالنساء في عدد من الأماكن في محافظة جدة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة قوله إن "المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التحرش وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مقيم من الجنسية المصرية في العقد الرابع من العمر".

وأضاف المتحدث أن المقيم ارتكب "جريمة التحرش بالنساء في عدد من الأماكن العامة بمحافظة جدة وتوثيق ذلك"، مُشيرًا إلى أنه تم إيقافه وإحالته إلى النيابة العامة.

ونشرت مديرية الأمن العام السعودي ما ورد في بيان المتحدث، في حسابها عبر تويتر.

يأتي هذا فيما شهدت السعودية وقائع تحرش عديدة خلال احتفالات اليوم الوطني للمملكة الخميس الماضي، فيما توعدت السلطات القبض على المتورطين فيها.

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