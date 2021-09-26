أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في مقابلة مع شبكة CBS، بثت يوم الأحد، إنه "لا يمكن لأحد التدخل" في من تشتري منه تركيا أنظمة دفاعية.

عندما سُئل أردوغان عن شراء تركيا لأنظمة دفاع روسية من طراز S-400 في يوليو/ تموز 2019، على الرغم من اعتراضات الولايات المتحدة على الشراء، قال إنه "أوضح كل شيء للرئيس بايدن"، مشيرًا إلى أن طائرات F-35 الأمريكية التي دفعت ثمنها تركيا ولم يتم تسليمها، وأن أنظمة باتريوت للدفاع الصاروخي التي طلبت تركيا شرائها لم تُبع لها.

"لا أحد يستطيع التدخل في ذلك"، قال أردوغان لمارغريت برينان من شبكة CBS عندما سئل عن نوايا تركيا شراء دفعة أخرى من إس -400.

وأضاف: "يمكن أن يقال لي، كيف سنتخذ الإجراءات اللازمة للمخاطر الأمنية؟ هل سنواصل توقع تسلم أسلحة من دول أخرى لم تعطنا تلك الأسلحة؟"

وتابع قائلاً: "في المستقبل، لن يتمكن أحد من التدخل فيما يتعلق بنوع أنظمة الدفاع التي نطلبها، ومن أي دولة وعلى أي مستوى. لا أحد يستطيع التدخل في ذلك. نحن الوحيدون الذين يتخذون مثل هذه القرارات".

والطائرة المقاتلة الأمريكية من طراز F-35 هي طائرة تم تصميم S-400 لإسقاطها. وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2020، عقب تقارير عن قيام تركيا باختبار نظام الدفاع الروسي، قال المتحدث باسم البنتاغون، جوناثان هوفمان: "نحن نعترض على شراء تركيا للنظام، ونشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن تركيا تقوم بتشغيله. ولا ينبغي تفعيله.. يؤدي القيام بذلك إلى عواقب وخيمة على علاقتنا الأمنية. لقد تم بالفعل تعليق تركيا من برنامج F-35 ولا يزال S-400 يمثل عائقًا أمام التقدم في مكان آخر في العلاقة الثنائية".