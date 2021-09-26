الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 فلسطينيين واعتقال 2 في الضفة الغربية

القدس (CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، مقتل 4 فلسطينيين واعتقال 2 آخرين في إطار عملية استمرت عدة أيام في الضفة الغربية، فيما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية حصيلة القتلى.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أمنون شيفلر إن قوات مشتركة من الجيش والشرطة وجهاز الأمن العام "شين بيت" حاولت، مساء السبت، اعتقال عدد ممن وصفهم بـ"إرهابيي حماس"، مضيفا أن ذلك "من أجل إيقاف خلية كانت تخطط لتنفيذ هجوم إرهابي".

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه جرى خلال الليل اعتقال شخص في جنين، وفي برقين قٌتل شخص خلال تبادل لإطلاق النار واُعتقل آخر.

وأضاف المتحدث أنه تم القبض على شخص في قباطية، فيما قتل 3 أشخاص في بلدة بدو خلال تبادل لإطلاق النار.