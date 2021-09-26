دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن ضبط أكثر من 15 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال أسبوع واحد فقط، وترحيل أكثر من 9 آلاف مخالف.

وقالت الداخلية السعودية، في بيان، إن "الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، (من 16 إلى 22 سبتمبر) أسفرت عن ضبط 15693 مخالفًا، منهم 6336 مخالفًا لنظام الإقامة، و7452 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و1905 مخالفين لنظام العمل".

وأضافت الداخلية السعودية أنه "تم ضبط 15 متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

كما أعلنت الداخلية السعودية أن من يخضعون حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ عددهم 85 ألف وافد مخالف، منهم 75 ألف رجل و10 آلاف امرأة.

وقالت الداخلية السعودية إنه جرى إحالة أكثر من 67 ألف مخالف إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة نحو 4 آلاف مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل أكثر من 9 آلاف مخالف.

وحذرت الوزارة "كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال".

وأشارت إلى أن العقوبات "تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال (266 ألف دولار)، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به"، مضيفة أن "هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة"، وحثت الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة.