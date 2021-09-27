السيسي: "البلاد ما بتجيش بالدلع والطبطبة".. ونخوض حربين في سيناء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي المسؤولين على مواجهة الممارسات غير المقبولة والتعديات على الأراضي والمياه بحزم، مصرحا بأن "البلاد ما بتجيش بالدلع والطبطبة"، على حد تعبيره.

وقال السيسي، في كلمة خلال افتتاح محطة معالجة مياه بحر البقر: "أنا بقول لكل مسؤول في مصر متسكتش على الغلط عشان مصلحة البلد مش حد تاني"، وأضاف: "أنا مفيش بيني وبين حد خصومة، أنا بيني وبين الباطل والشر والتعدي والظلم، خصومة".

وأضاف: "البلاد ما بتجيش بالدلع والطبطبة، البلاد بتيجي بالجدية والعمل والانضباط والالتزام، ولازم كلنا نبقى مقتنعين بكدا، حتى لو بنمارس حاجات خطأ، نبقى عارفين إن أنا بعمل غلط وهتحاسب عليه".

وتطرق السيسي إلى الأوضاع في سيناء، وأكد أن الإرهاب يهدف لإعاقة عملية البناء والتنمية في سيناء، وقال: "عرفتوا ليه الإرهاب في سيناء علشان اللي بنعمله ده مايتعملش علشان تفضل كده الحرب حربين ضد الإرهاب وحرب البناء.. كل ده تكلفة بالمليارات نقدر نقول إن سيناء فيها تنمية حقيقية".

كما تطرق السيسي إلى أزمة سد النهضة الإثيوبي، مؤكدا أن المياه "مسألة أمن قومي ولا مساس بحصة مصر"، مشددا في الوقت نفسه على أهمية مواصلة العمل على تحسين جودة وكفاءة نظام الري.