رئيس وزراء إسرائيل يلتقي وزيرين إماراتي وبحريني في نيويورك

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بكل من وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف الزياني ووزير الدولة بالخارجية الإماراتية خليفة المرر في نيويورك.

جاء ذلك وفقا لتغريدة نشرتها صفحة إسرائيل بالعربية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، قتل فيها: "رئيس الوزراء بينيت التقى بنيو يورك وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني ووزير الدولة بالخارجية الإماراتية خليفة المرر: ’يسرني جداً الالتقاء بكما. من المهم أن نلتقي بعد مرور عام على اتفاقيات إبراهيم التي تحمل بطياتها معنى كبيرا بالنسبة لنا.نؤمن بهذه العلاقات ونريد توسيعها‘".

زفي تغريدة منفصلة أضافت إسرائيل بالعربية: "وأضاف رئيس الوزراء في لقائه على هامش الجمعية العمومية مع وزير خارجية ووزير الدولة بخارجية أنه يأمل أن تنضم دولا أخرى في المنطقة لدائرة السلام".

وتابعت التغريدة: "كما ابلغهما بلقائيه مع كل من العاهل الأردني والرئيس المصري ’وهما راضيان بطبيعة الحال عن العلاقات بين دولنا وأعدكما باستمراريتها‘".

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