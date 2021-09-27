واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن البيت الأبيض، الاثنين، أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان سيسافر إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وينضم إليه كبير مبعوثي الإدارة الأمريكية إلى اليمن، مما يشير إلى أن الأزمة اليمنية ستكون على جدول الأعمال.

وقال مصدر مسؤول بالإدارة الأمريكية لـCNN إن سوليفان سيلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الاثنين، إلى جانب شقيقه نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، في محاولة لإنهاء الصراع الدموي في اليمن.

وسوليفان هو أكبر مسؤول أمريكي يزور المملكة العربية السعودية خلال عهد إدارة بايدن، التي سعت إلى النأي بنفسها عن الرياض. وأُلغيت زيارة وزير الدفاع لويد أوستن التي كانت مقررة إلى المملكة العربية السعودية في وقت سابق من الشهر الجاري، بسبب "مشكلات تتعلق بالجدول الزمني"، وفقا لما أعلنته البنتاغون.

ورفض الرئيس جو بايدن منذ توليه السلطة التحدث مباشرة إلى الأمير محمد بن سلمان، على الرغم من كونه الزعيم الفعلي للبلاد، وتحدث بدلاً من ذلك مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ويأتي اجتماع سوليفان مع الأمير محمد بن سلمان بعد حوالي 7 أشهر من تقرير استخباراتي نشرته إدارة بايدن وذكر التقرير أن تقدير الاستخبارات هو أن ولي العهد السعودي وافق على عملية في إسطنبول لاعتقال أو قتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.

وقال أحد كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية إن البيت الأبيض يعتقد أن الاجتماع المباشر مع محمد بن سلمان ضروري لدفع الجهود إلى وقف إطلاق النار في اليمن.