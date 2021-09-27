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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ذكر الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق عددا من التحديات التي تواجهها المنطقة العربية وسبل التعامل معها وذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في الدورة العاشرة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في الشارقة.

وقال الأمير في كلمته: "هناك تحديات استراتيجية علينا مواجهتها حاليا بسياسات فاعلة تساعدنا على التخطيط لمستقبل أفضل ودور فاعل في التحولات الدولية ومن أهم هذه التحديات، أولا الاستقطاب الحاد للقوى السياسية والاجتماعية الجديدة التي افرزتها التحولات السياسية الجارية وظهور النزعات الغريزية المسيسة الدينية والطائفية والمذهبية والإقليمية والقبلية وهذا أكبر تحد يواجه دولنا العربية.."

وتابع الأمير تركي قائلا: "ثانيا، ضعف وهشاشة وتشرذم النظام الإقليمي العربية بكافة مؤسساته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية فهو قليل الفعالية وغير قادر على تأمين الحد الأدنى من الدفاع عن الدول العربية ناهيك عن تأمين احترامها في إطار النظام العالمي وفي إطار طموحات الشعوب العربية.."

وأضاف: "لقد سمح فشل هذا النظام باتساع الخرق الاستراتيجي في منطقتنا العربية وأوجد فراغا استراتيجيا أتاح لإيران وغيرها أن تلعب بوحدة بلداننا وبوحدة نسيجنا الاجتماعي وعليه ينبغي تفادي قصور منظومة العمل العربي المشترك لنكون مؤهلين وجاهزين بأنفسنا لمواجهة كل الاحتمالات".