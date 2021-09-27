السعودية.. فيديو جديد "للأمير النائم" تنشره أخت الأمير الوليد بن طلال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت الأميرة ريما بنت طلال مقطع فيديو جديد للأمير الوليد بن خالد بن طلال المعروف باسم "الأمير النائم" بعد دخوله بغيبوبة لأكثر من 15 عاما.

حبيبي الله يحفظك ويشفيك ويعافيك . https://t.co/VwnCjAazJc

مقطع الفيديو نشرته الأميرة ريما وهي أخت الأمير والملياردير السعودي، الوليد بن طلال، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، فجر الاثنين، بتعليق قالت فيه: "حبيبي الله يحفظك ويشفيك ويعافيك"، حيث يظهر "الأمير النائم" تحت غطاء باللون الأخضر كتب عليه "الوطن في قلوبنا".

وكان الأمير الوليد بن خالد بن طلال قد تعرض لحادث سير عام 2005 خلال دراسته بالكلية العسكرية، ودخل في غيبوبة منذ ذلك الحين ليُطلق عليه لقب "الأمير النائم"، واختلفت التشخيصات الطبية لحالة "الأمير النائم" وتمت دعوة وفد طبي مكون من 3 أطباء أمريكيين وآخر إسباني في محاولة لإيقاف النزيف من رأسه لكنه بقي في غيبوبة.

ويصر الأمير خالد بن طلال على إبقاء نجله تحت الأجهزة والمتابعة أملا في أن يُشفى، وعلق على هذا الأمر قائلا: "إن الله لو شاء أن يتوفاه في الحادث لكان الآن في قبره".. مضيفاً: "من حفظ روحه كل هذه السنوات قادر أن يشفيه ويعافيه"، على حد تعبيره.