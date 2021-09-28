إيران ترد على رئيس وزراء إسرائيل وخطابه أمام الأمم المتحدة

كل ما تحتاج معرفته عن زيارة بينيت إلى أمريكا.. وما دور أزمة الفلسطينيين؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد مجيد تخت روانجي ممثل إيران في الأمم المتحدة على الهجوم الذي شننه رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت بأول خطاب له في اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة، واصفا إياه بأنه كان "مليئا بالأكاذيب".

جاء ذلك في تغريدة لروانجي نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية وقال فيها: "لقد بلغ التخويف من إيران ذروته في منظمة الامم المتحدة. خطاب رئيس وزراء الكيان الصهيوني حول إيران كان مليئا بالأكاذيب. هذا الكيان الذي يمتلك مئات الرؤوس النووية ليس في موقع يحق له التحدث عن برنامجنا السلمي".

واضاف تخت روانجي وفقا لما نقلته الوكالة الإيرانية الرسمية إن "صمته (رئيس الوزراء الصهيوني) حول فلسطين يثبت عزم كيانه على سلب حقوق الفلسطينيين".

وقال بينيت، في خطابه الذي استمر 25 دقيقة، إن إيران تجاوزت "جميع الخطوط الحمراء بشأن برنامجها النووي، منتهكة اتفاقيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتضايق مفتشيها، وتخصب اليورانيوم إلى درجة قريبة بخطوة من صنع الأسلحة، وتفلت من العقاب".

وأضاف: "وصل برنامج إيران النووي إلى لحظة فاصلة، وكذلك تسامحنا"، وتابع بالقول: "الكلمات لا تمنع أجهزة الطرد المركزي من الدوران، هناك في العالم من يبدو أنهم ينظرون إلى سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية على أنه حقيقة لا مفر منها بصفتها صفقة منتهية أو أنهم سئموا من سماع ذلك".